Дани Алвеш показа класа още в дебюта си и заби победното попадение за Сао Пауло

Новото попълнение на Сао Пауло Дани Алвеш вкара победния гол в дебютния си мач за клуба. Най-титулуваният играч в света прекара всичките 90 минути на терена при победата над Сеара с 1:0. Срещата бе от 15-ия кръг на бразилския шампионат. Full video of Dani Alves goal for Sao Paulo yesterday, including build-up and celebrations! pic.twitter.com/T0PrDj0b4I — World Football Index (@WorldFootballi) August 19, 2019 В 40-ата минута Алвеш вкара единственото попадение в мача, след като се възползва от разбъркване в наказателното поле и с диагонален удар прати топката в мрежата. Целият отбор се втурна да го поздрави, включително и резервните. 36-годишният Дани Алвеш се премести в Сао Пауло от Пари Сен Жермен това лято. There's something special about Dani Alves playing as a No. 10... pic.twitter.com/q4BwUtgcXh — Goal (@goal) August 19, 2019 0



