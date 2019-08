Тенис Биеш Гофен и ставаш шампион 19 август 2019 | 10:05 - Обновена 0



He may not have a 2019 title, but @David__Goffin has lost to 8 eventual champs@Gael_Monfils @ABNAMROWTT@StefTsitsipas @Open13

Давид Гофен продължава да няма титла от началото на 2019 година. Белгиецът загуби снощи финала в Синсинати от намиращия се във формата на живота си руснак Даниил Медведев с 6:7 (3), 4:6 и остава с 4 титли, като последната е спечелена през 2017 година.Любопитно за отбелязване е, че през този сезон Гофен обикновено губи от бъдещия шампион в турнирите, в които участва. Това се е случило в цели 8 състезания, в които белгиецът е взел участие от началото на 2019 година. В Ротердам той губи от Гаел Монфис, в Марсилия е спрян от Стефанос Циципас, а в Ещорил отново прекланя глава пред младия гръцки талант. На “Ролан Гарос” Гофен отстъпва пред Краля на клея Рафаел Надал, на Libema Open губи от Адриан Манарино, в Хале е победен от Роджър Федерер, на “Уимбълдън” го елиминира Новак Джокович, а сега в Синсинати го надви фурията Медведев.

