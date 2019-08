Тенис Щастливият Медведев: Това беше най-хубавата седмица в живота ми 19 август 2019 | 08:57 - Обновена 0



копирано





Очаквано, в тялото му не са останали много сили. Вижте какво каза пред Брад Гилбърт от ESPN след финала си с Давид Гофен:



„Играх толкова много дни поред. Нуждая се от това просто да легна и да гледам телевизия цял ден. Надявам се да вляза в US Open свеж. В Русия имаме следната поговорка: „Който не рискува, не пие шампанско“ – днес ще пия шампанско.“

Daniil Medvedev Gives Victory Speech After Winning 2019 Cincinnati Mastershttps://t.co/veh7N7hfme pic.twitter.com/Kssz5rGR5h — yuko (@kayostennis) 19 август 2019 г. 23-годишният състезател нямаше сили дори да се зарадва подобаващо:



„Ако ме бяхте попитали преди турнира как щях да празнувам, най-вероятно щях да кажа, че ще падна на корта и ще крещя, ще скачам и ще вдигна ръцете си тържествено.“



„Бях толкова изтощен по време на целия мач…. Особено при 5:3, започнах да получавам схващания навсякъде. Опитах да не го показвам. Това е последният гейм, при 15-40 вече имах крампи навсякъде. Тогава изпълних четири великолепни сервиса. Когато направих последния, си помислих „Уау, всичко свърши“. Нямах никаква сила в себе си, за да празнувам по даден начин. Това бе положението.“

Daniil Medvedev Klaim Gelar Masters Pertama Di Cincinnati https://t.co/u7duaznKVT pic.twitter.com/BPKbHHxAUO — Liga Olahraga (@LigaOlahraga) 19 август 2019 г. Играта на Даниил през последните 20 дни бе на фантастично ниво и той щеше да има достатъчно поводи за радост, дори да бе отстъпил на белгиеца, но с титлата в ръце винаги е по-сладко:



„Дори да не бях спечелил трофея, тези седмици бяха невероятни – най-добрите в живота ми. Разбира се, с титлата е по-хубаво. Особено, след като загубих три поредни финала. Нямаше да се съмнявам в себе си, но щях да се запитам как е възможно това? Да играя три финала и да загубя всеки от тях? Какво трябва да променя в играта си в тях?



„Сега не е нужно да си задавам тези въпроси. Това бе най-хубава седмица в живота ми. От психическа гледна точка бе най-добрата в живота ми. На сервис също. Показах много постоянен тенис. Не изиграх един лош мач. Изключително щастлив съм. Надявам се да продължа да играя по този начин през цялата си кариера, но за момента ще се радвам това да е така в следващите няколко седмици.“



#CincyTennis #DaniilMedvedev pic.twitter.com/lBNdy6TaGv — yuzu (@yuzukikko1) 19 август 2019 г. Успехът изпраща Медведев на петата позиция в световната ранглиста:



„Това е огромно постижение, което най-вероятно нямаше да мога да постигна преди три седмици, защото точно бях влязъл в топ 10. Казвах си: „Ще е хубаво, ако успея да остана за известно време, надявам се да е за дълго.“ Сега съм в топ 5.“



След натоварения период му предстои седмица почивка, след което е време за последния турнир от Големия шлем за годината:



„С екипа ми ще изработи план – как да се възстановя по най-добрия начин и да е подготвя за понеделник или вторник. Бих казал, че трябва да съм в кондиция. Няма причина да не съм готов за US Open.“



TennisKafe.com

Даниил Медведев завърши маратонските три седмици във Вашингтон, Монреал и Синсинати с най-голямата титла в кариерата си. Руснакът изигра 16 мача, от които спечели цели 14, отстъпвайки в двата финала на предишните надпревари.Очаквано, в тялото му не са останали много сили. Вижте какво каза пред Брад Гилбърт от ESPN след финала си с Давид Гофен:„Играх толкова много дни поред. Нуждая се от това просто да легна и да гледам телевизия цял ден. Надявам се да вляза в US Open свеж. В Русия имаме следната поговорка: „Който не рискува, не пие шампанско“ – днес ще пия шампанско.“23-годишният състезател нямаше сили дори да се зарадва подобаващо:„Ако ме бяхте попитали преди турнира как щях да празнувам, най-вероятно щях да кажа, че ще падна на корта и ще крещя, ще скачам и ще вдигна ръцете си тържествено.“„Бях толкова изтощен по време на целия мач…. Особено при 5:3, започнах да получавам схващания навсякъде. Опитах да не го показвам. Това е последният гейм, при 15-40 вече имах крампи навсякъде. Тогава изпълних четири великолепни сервиса. Когато направих последния, си помислих „Уау, всичко свърши“. Нямах никаква сила в себе си, за да празнувам по даден начин. Това бе положението.“Играта на Даниил през последните 20 дни бе на фантастично ниво и той щеше да има достатъчно поводи за радост, дори да бе отстъпил на белгиеца, но с титлата в ръце винаги е по-сладко:„Дори да не бях спечелил трофея, тези седмици бяха невероятни – най-добрите в живота ми. Разбира се, с титлата е по-хубаво. Особено, след като загубих три поредни финала. Нямаше да се съмнявам в себе си, но щях да се запитам как е възможно това? Да играя три финала и да загубя всеки от тях? Какво трябва да променя в играта си в тях?„Сега не е нужно да си задавам тези въпроси. Това бе най-хубава седмица в живота ми. От психическа гледна точка бе най-добрата в живота ми. На сервис също. Показах много постоянен тенис. Не изиграх един лош мач. Изключително щастлив съм. Надявам се да продължа да играя по този начин през цялата си кариера, но за момента ще се радвам това да е така в следващите няколко седмици.“Успехът изпраща Медведев на петата позиция в световната ранглиста:„Това е огромно постижение, което най-вероятно нямаше да мога да постигна преди три седмици, защото точно бях влязъл в топ 10. Казвах си: „Ще е хубаво, ако успея да остана за известно време, надявам се да е за дълго.“ Сега съм в топ 5.“След натоварения период му предстои седмица почивка, след което е време за последния турнир от Големия шлем за годината:„С екипа ми ще изработи план – как да се възстановя по най-добрия начин и да е подготвя за понеделник или вторник. Бих казал, че трябва да съм в кондиция. Няма причина да не съм готов за US Open.“

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1258

1