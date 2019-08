Петер Нортхуг стана спонсор на федерация по ски на Норвегия

View this post on Instagram

Jeg skal bli brillebaron Og nå har du og 2 andre muligheten til å bli noen av de første i Norge som får et eksemplar hver av brillene mine. Alt du må gjøre er å følge @northug og tagge de 2 raskeste du vet om under bilde av meg i sofaen på @northug kontoen. Hvem blir den raskeste gjengen i Norge? Vinnerne kåres på fredag! Lykke til

