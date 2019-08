Медисън Кийс спечели турнира в Синсинати

Представителката на домакините Медисън Кийс спечели за първи път в кариерата си силния турнир по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) с награден фонд 2,944 милиона долара.

Поставената под номер 16 Кийс надделя на финала над участващата с "уайлд кард" рускиня Светлана Кузнецова със 7:5, 7:6(5). Кузнецова пропиля ранен брейк аванс и в двата сета, като при 5:4 сервираше за успеха във всеки един от тях, но допускаше Кийс да върне пробивите. В първия сет американката стигна до обрат със серия от четири поредни гейма, а вторият стигна до тайбрек, в който тя поведе с 6:4 точки и се възползва от втория си шанс, за да затвори мача.

