Лейкърс се насочва към Дуайт Хауърд след контузията на Казънс

Ръководството на Лос Анджелис Лейкърс съвсем скоро ще изиска разрешение, за да започне преговори с центъра Дуайт Хауърд, обяви сайтът The Athletic. 33-годишният Хауърд, който е бивш играч на "езерняците", в момента е част от състава на Мемфис Гризлис, но едва ли отборът от Тенеси ще има нужда от неговите услуги през предстоящия сезон. Lakers and Dwight Howard have "mutual interest" following Boogie’s ACL injury, per @ShamsCharania pic.twitter.com/jrikvybYOO — Bleacher Report (@BleacherReport) August 18, 2019 В същото време ръководството на Лейкърс отчаяно търси нов център, след като стана ясно, че привлеченият по-рано това лято ДеМаркъс Казънс е скъсал кръстни връзки и е аут за целия сезон. Според Шамс Чарания от The Athletic Хауърд е основният вариант пред тима от Лос Анджелис, но ако преговорите с него пропаднат, тимът ще се насочи към друг ветеран - Йоаким Ноа. Дуайт Хауърд игра за Лос Анджелис Лейкърс през сезон 2012/13. Той бе привлечен с мегатрансфер от Орландо Меджик, но огромните очаквания към него тогава не се оправдаха по никакъв начин и след едва една година той напусна, за да премине в Хюстън Рокетс. В кариерата си Хауърд, който е осемкратен участник в Мача на звездите, има по 17,4 точки и 12,7 борби средно на мач 0



