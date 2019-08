Българи зад граница Силен старт за Митов и Кеймбридж в Лига 2, българинът отново е №1 на вратата (видео) 18 август 2019 | 16:30 - Обновена 0



Кеймбридж стартира шампионата с нулево равенство далеч от дома - като гост на Брадфорд Сити, а няколко дни по-късно завърши при същия резултат с Нюпорт Каунти вкъщи. Вчера Митов и неговите съотборници победиха с 2:1 като гост Колчестър Юнайтед и събраха пет точки в актива си, като се доближиха само на две от лидера Суиндън Таун. Dressing room is bouncing! Up the U’s #CamUTD pic.twitter.com/bVSXX9Japw — Cambridge United FC (@CambridgeUtdFC) August 17, 2019

Припомняме, че в края на юли българинът изживя невероятна вечер, след като се представи по фантастичен начин за своя отбор срещу шампиона на Англия за 2016 година Man on a Mission! #CamUTD pic.twitter.com/6zirk4q8lm — Cambridge United FC (@CambridgeUtdFC) July 24, 2019 “Мачът започна добре, като ние знаехме от самото начало, че Лестър ще владее топката през по-голяма част от времето. Както винаги, бях на 100% концентриран. Първото спасяване дойде около седмата минута, а с него и моментът, който никога няма да забравя - Sportal.bg Митов.



“Загубихме, но аз съм наистина доволен от себе си. Смятам, че се представих добре срещу толкова силни футболисти от Висшата лига. След края на контролата отидох при Шмайхел, за да го помоля за фланелката му. Каспер ме похвали и ми каза, че ако продължавам в този дух, мога да стигна далеч. Докато говорихме с него, дойде и мениджърът на Лестър. Брендън Роджърс също ме поздрави за добрата игра и ми пожела успешен сезон. Думите на двамата наистина ме ласкаят и радват, както, между другото, и реакцията на феновете на “лисиците”, които след едно мое спасяване започнаха да ме аплодират”, призна още младият българин. .@22Mitov was different gravy last night!



GKs... sit back and enjoy #YABA



[ @SirRobotto]pic.twitter.com/BdXsgUUiJF — YABA (@YABAcufc) July 24, 2019 Роденият на 22 януари 1997 година страж продължава стъпка по стъпка да си пробива път в мъжкия футбол на Острова. В продължение на три години роденият в Козлодуй вратар бе част от първия отбор на



