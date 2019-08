Англия Ашли Коул каза "стоп" и вече мисли за следващото предизвикателство 18 август 2019 | 16:12 - Обновена 0



копирано





Левичарят е юноша на



След осем сезона с екипа на “сините” Ашли Коул премина в

Ashley Cole has announced his retirement from football...



697 club games

107 England games

Premier League titles



One of England's great left-backs pic.twitter.com/0LbeP6xO5j — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 18, 2019

През януари тази година той се завърна в Англия, за да подсили борещия се промоция в елита Дарби Каунти, начело на който беше добрият му приятел



Освен това Коул може да се похвали с успех в Шампионската лига и седем купи на Англия.



“След дълго размишление прецених, че е време да окача бутонките и да гледам към следващия етап от живота ми, за който се надявам да е свързан с треньорството. В момента карам курсовете за съответния лиценз и ми се иска да съм толкова успешен и като мениджър”, заяви Коул днес. Трикратният шампион в Премиър лийг Ашли Коул обяви края на кариерата си. Бившият национал на Англия, който е на 38 години, за последно беше в Дарби Каунти , но беше освободен след края на последния сезон.Левичарят е юноша на Арсенал , с който завоюва две титли. През 2006 година Коул скандализира с трансфер в Челси , където добави още един златен медал в колекцията си.След осем сезона с екипа на “сините” Ашли Коул премина в Рома , а после стигна и до САЩ, където беше в тима на Лос Анджелис Галакси.През януари тази година той се завърна в Англия, за да подсили борещия се промоция в елита Дарби Каунти, начело на който беше добрият му приятел Франк Лампард Освен това Коул може да се похвали с успех в Шампионската лига и седем купи на Англия.“След дълго размишление прецених, че е време да окача бутонките и да гледам към следващия етап от живота ми, за който се надявам да е свързан с треньорството. В момента карам курсовете за съответния лиценз и ми се иска да съм толкова успешен и като мениджър”, заяви Коул днес.

Още по темата

0



копирано

РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 4182 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1