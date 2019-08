Тенис Джокович за Медведев: Свалям му шапка 18 август 2019 | 15:29 - Обновена 0



“Мисля, че изиграх доста добър мач. Може би в третия сет, когато бях пробит при 1:1, можех да се справя малко по-добре, но когато някой изстрелва втори сервис със 128 мили в час, не прави твърде много двойни грешки и отпуска ръката при всеки удар, просто трябва да му свалиш шапка и да го поздравиш”, коментира 32-годишният сърбин.



“От 4:3 във втория сет той заигра невероятно. Нямаше какво повече да направя… когато си толкова уверен, си разрешаваш да играеш така. Поздравявам го. Той заслужаваше да спечели мача.



Той определено е един от най-добрите играчи в света. Със сигурност подобри играта си след тазгодишния Australian Open. Форхендът му е по-добър, движението му е по-добро”, каза още Джокович, коментирайки своя съперник.



Световният №1 Новак Джокович бе лишен от възможността да защитава титлата си в Синсинати, след като загуби от руснака Даниил Медведев с 6:3, 3:6, 3:6 на полуфиналите. След края на срещата носителят на 16 титли от "Големия шлем" похвали руския си противник и изрази надежда, че ще е максимално добре подготвен за защитата на следващия трофей - този на US Open.

