Байерн за новия французин: Това е играч с огромен потенциал

Докато всички погледи в Мюнхен са насочени към пристигналия днес Филипе Коутиньо , клубът представи друг от новите си играчи - Микаел Кюизанс. 20-годишният футболист, който не е познат на широката общественост, беше закупен от Борусия (Мьонхенгладбах) за 10 млн. евро. Той е младежки национал на Франция и играе като централен полузащитник.

“Кюизанс беше избран за №1 в Борусия в първия си сезон там. Техниката му е отлична и като цяло е футболист с огромен потенциал”, коментира спортният директор на Байерн Хасан Салихамиджич.

#Cuisance: "I know that this is a massive step for me. But, I feel ready and am very proud to be able to represent #FCBayern going forward." #ServusMichaël pic.twitter.com/ehcKT5fal6