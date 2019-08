Световен футбол Куриозен автогол развали поредното шоу на Ибра (видео) 18 август 2019 | 10:59 - Обновена 0



Пред близо 27 000 зрители на стадион "СтъбХъб Център" домакините от Галакси тръгнаха в атака от първата минута в срещата от 26-ия кръг на шампионата. Съставът от Калифорния създаде три възможности, а Павон пропусна да се разпише за първи път в САЩ, но в 6-ата минута Стерийс остави отбора на Гийермо Скелото с човек по-малко. Бранителят извърши нарушение като последен човек в отбраната и беше пратен под душовете.



Това отвори пространства в отбраната на Лос Анджелис, който пък получи първо дузпа, но след това с ВАР, беше правилно отменена. В 42-ата минута нападателят на гостите Руидиас с диагонален изстрел вкара своя девети гол за сезона. Буквално в последните секунди на първата част обаче шведският капитан на Галакси изравни с глава. 37-годишният футболист се пребори за високата топка, въпреки че беше дърпан от противник и вкара своя 19-и гол в тази кампания. .@Ibra_official is TOO STRONG



With hands all over him, #9 finishes a beauty from @SLletget! #LAvSEA pic.twitter.com/9uRU3a7ziO — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 18, 2019

Втората част съставът на домакините тръгна да търси пълен обрат, който дойде в 65-ата минута, а автор на гола отново се казваше Златан Ибрахимович. Бившият играч на Ювентус, Интер, Барселона, Милан,



Така Ибра има вече 20 попадения през този сезон от 21 мача, като е само на две попадения от миналогодишното си постижение, когато се разписа 22 пъти в 27 мача с екипа на Галакси. Лидер при стрелците в първенството е мексиканският нападател Карлос Вела, който има 24 попадения с екипа на градския съперник Лос Анджелис. We repeat...@Ibra_official DOES NOT MISS FROM HERE pic.twitter.com/EhLwACXsSS — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 18, 2019

Минута по-късно шведът направи сериозен пропуск след пробив на Кристиан Павон, като от няколко метра стори по-трудното и не успя да уцели вратата за 3:1, разминавайки се с хеттрик. Captain.@Ibra_official | #LAvSEA pic.twitter.com/duMigSeHCG — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 18, 2019

Сиатъл започна да търси равенството, вратарят Бингам обаче направи страхотно спасяване и запази преднината на домакините. Тя остана обаче до 82-ата минута, когато американският вратар допусна сериозна грешка, което коства победата на тима му. Той излезе да пресича дълга топка извън наказателното поле, като плонжира с глава, но уцели с коженото кълбо в главата своя съотборник Скиелвик, а след последвалия рикошет топката спря в празната врата, която беше на 20 метра. 82' Own goal from the Galaxy and we're level in LA!



SEA 2 | LA 2#LAvSEA pic.twitter.com/TdLlkNGxE7 — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) August 18, 2019

Бингам обаче после спаси тима си от загуба в 93-ата минута с отлично спасяване.



