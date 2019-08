Лукаку отговори със снимка на критиките, че е дебел

Нападателят на Интер Ромелу Лукаку отговори на критиките, че е дебел и пусна своя снимка гол до кръста. Белгийският таран, който премина само преди около седмица в италианския гранд за 73 милиона паунда, бе постоянно критикуван в последните месеци за наднорменото си тегло.

Lukaku on his snapchat - he’s really not one for taking criticism without responding pic.twitter.com/g3hEcp3bbn