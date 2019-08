Бокс Тайсън Фюри обяви кога ще проведе реванша срещу Дионтей Уайлдър 18 август 2019 | 08:58 0



BREAKING NEWS: @Tyson_Fury ANNOUNCES rematch date with Deontay Wilder (@BronzeBomber) pic.twitter.com/VQDPKfO8Bp — Now or Never ESPN (@noworneverespn) August 17, 2019 Един от най-популярните боксьори в тежка категория Тайсън Фюри обяви собственоръчно кога ще проведе дългоочаквания реванш срещу шампиона на Световния боксов съвет Дионтей Уайлдър. Грандиозната втора битка между двамата ще се състои на 22 февруари 2020 година в Лас Вегас, стига и двамата да преодолеят следващите си опоненти. На 14 септември Фюри ще се изправи срещу Ото Валин, а Уайлдър има друг реванш пред себе си, като ще срещне коравия кубинец Луис Ортис евентуално през ноември.





February 22, 2020.



If Tyson Fury and Deontay Wilder both win their next fight, the rematch is on. pic.twitter.com/J0ofErWq6J — Sporting News (@sportingnews) August 17, 2019 Фюри сам обяви, че сделката с Уайлдър е сключена, по време на гостуването си в предаването "Сега или никога" по ESPN. Британецът не пропусна да се заяде с опонента си в ефир: "Любимата ми черта на Уайлдър са краката му. Толкова са кльощави, че имам чувството, че ще ги прекърша с един лоукик", каза Циганския крал.



Както е известно, първият дуел през декември миналата година между двамата завърши с противоречиво равенство, като Фюри се почувства ограбен от съдиите, а Уайлдър смяташе, че е успял да нокаутира противника си в последния рунд.

