Тенис Кузнецова срещу Кийс на финала в Синсинати (видео) 18 август 2019 | 08:28



Your first finalist of the day, @SvetlanaK27!#CincyTennis pic.twitter.com/dNAymYbbIi — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 17, 2019 Мачът всъщност започна добре за действащата шампионка на “Ролан Гарос” Барти, която взе първите два гейма. След това обаче рускинята направи серия от 8 поредни гейма, за да спечели първия сет и да поведе с 2:0 във втората част. Реализираният в самото начало на втория сет пробив се оказа достатъчен на Кузнецова и тя се класира за финала, в който нейна съперничка ще бъде американката Медисън Кийс.

Roaring into the final #CincyTennis | @Madison_Keys pic.twitter.com/ln3sBzgOdl — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 17, 2019 Поставената под №16 Кийс надви в два сета сънародничката си София Кенин - 7:5, 6:4. В първия сет финалистката от US Open 2017 Кийс поведе с 4:1 и 5:2, но родената в Москва Кенин не се предаде и изравни за 5:5. С решаващ пробив в 12-ия гейм обаче Кийс затвори първата част.



Във втория сет Кенин поведе с 3:1, но взе само още един гейм до края на срещата и Кийс се класира на първия си финал на хард след Откритото първенство на САЩ преди две години.

