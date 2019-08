ММА Нейт Диас се завърна триумфално на UFC 241 18 август 2019 | 07:21 - Обновена 0



Една от големите звезди в ММА Нейт Диас (20-11 MMA, 15-9 UFC) се завърна триумфално в октагона след тригодишно отсъствие и записа първа победа от паметния риър-некед-чоук срещу Конър Макгрегър през март 2016-а. Диас спечели с единодушно съдийско решение (30-27, 30-27, 29-28) срещу Антъни Петис (22-9 MMA, 9-8 UFC) във вълнуващ двубой, като доминираше изцяло в клинчовете и няколко пъти опита да го приключи с техника за събмишън. В изказването си след края той похвали и предизвика Хорхе Масвидал, като той може да бъде следващият му съперник. Това бе подглавният двубой на най-голямата галавечер до момента за годината UFC 241 в Анахайм.





Back like he never left. @NateDiaz209 #UFC241 pic.twitter.com/OSuNwBFiKQ — UFC (@ufc) August 18, 2019 Диас започна по-агресивно с десен прав кик и повече опити за комбинации с ръце, като затисна Петис до оградата и регистрира няколко удара в тялото. Двамата изглеждаха предпазливи в първия рунд и размените не бяха чести, като Диас можеше да се похвали с по-успешни попадения, докато много от опитите на съперника му биваха парирани. Първият тейкдаун за Диас дойде 1:37 секунди преди края на рунда, но Петис контрира с гилотина. Диас се измъкна и влезе в пълен гард, като вкара няколко удара тип "чук", а Петис опита да се спаси с позиция "костенурка". Съперникът му опита неуспешно задушаване, като впоследствие заложи на юмруци в тялото до сирената.







Yep... safe to say @NateDiaz209 is back!#UFC241 pic.twitter.com/VbKlyB9hD3 — UFC Europe (@UFCEurope) August 18, 2019 Петис откри втория рунд с десен външен лоукик и загуби равновесие, но не се стигна до сериозна опасност, нищо че не притиснат за секунди до оградата. Той бе по-агресивният в началото на частта и се стремеше да инициира размените, а Диас изглежда имаше проблем в окото, защото не се оплака, но няколко пъти с държеше за него. Реферът Майк Белтран му предложи почивка, но той не се възползва и битката бързо продължи.



There's only one name on @NateDiaz209's mind after #UFC241...@GamebredFighter.



SIGN. US. UP. pic.twitter.com/ahR3iAu2YR — UFC Europe (@UFCEurope) August 18, 2019 Диас надхитри съперника за тейкдаун около две минути преди края, но Петис се изправи, само че бе притиснат до оградата. Диас вкара десен лакът в главата, докато неутрализираше ръцете на противника. Последваха няколко леви прави и десен ъперкът в актива на Диас, а Петис опитваше да отговаря с контриращи крошета. Диас очевидно превъзхождаше противника от близка дистанция, макар лицето му да кървеше над дясното око. Петис направи грешката да инициира клинч, което позволи на Диас да го засипе с крошета отново от близка дистанция, като видимо го нарани. Петис реши да се свие на земята и там също бе доминиран, след което изненадващо успя да влезе в пълен гард и да преобърне позицията. Нейт изчакваше възможност за триъгълник, но не успяваше да заключи десния си крак около главата на противника. Не след дълго той отново бе върху опонента си, а Петис се търкаляше в стремеж да се предпази от юмруците. Диас майсторски обхвана гърба на съперника, но не можа да извърши хватка за душене и Петис оцеля до сирената с изненадващо добра защита на земя. Respect. @ShowtimePettis @NateDiaz209 #UFC201 pic.twitter.com/13jHGw3F3d — UFC Aus/New Zealand (@UFC_AUSNZ) August 18, 2019

