Пауло Коста даде заявка за шанс за титла след победа над Ромеро на UFC 241

Paulo Costa defeats Yoel Romero via decision. How did you score the fight? Did you agree with the call? #UFC241 pic.twitter.com/GQ68XIY1SR — MMAFighting.com (@MMAFighting) August 18, 2019

Коста не продължи поредицата си от 4 нокаута и за първи път в октагона трябваше да се бие повече от рунд и половина, но наложи волята си над сребърния медалист в свободната борба от Сидни 2000 Ромеро, който прекалено малко залагаше на тейкдауните и записа само един в последната секунда на втори рунд.

Paulo Costa beats Yoel Romero by unanimous decision



Fight of the year candidate pic.twitter.com/cO5gHbv84J — Bleacher Report MMA (@BR_MMA) August 18, 2019

Двамата започнаха експлозивно с опити за кикове, които пропускаха целта, преди Ромеро да направи десен хайкик, полу-париран от опонента. Последваха тежки размени на крошета и всеки един от бойците бе повален по веднъж за секунда, но битката продължи. Коста притискаше съперника в близост до оградата, но Ромеро избухна с ляво коляно в тялото и направи контраатака, след което се преви на земята, защото беше ударен случайно в слабините също с ляво коляно.Първият опит за тейкдаун на кубинеца беше неуспешен минута преди края и той дори изяде няколко странични юмрука, след което отговори два пъти с контриращи леви крошета.

Straight FIRE #UFC241 results: Paulo Costa def. Yoel Romero via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28).



Costa remains undefeated and improves to 13-0.



pic.twitter.com/2qYghMvKXH — ON: MMA (@OnMMA) August 18, 2019

Двамата видимо приключиха частта изморени от всичките тежки размени, като Ромеро не залагаше на комбинации, а криеше добре еднократните си крошета при пословичните си избухвания от близка дистанция.Коста продължи да притиска и да поставя под напрежение противника в началото на втория рунд и бе по-разнообразен в крошетата и правите си удари. Кубинецът пък започна да залага на по-премерени удари с не толкова сила, колкото стремеж за точност, като отново не прибягваше до опити да пренесе битката на земя. Това се случи в последната секунда и въпреки успешния тейкдаун, Ромеро нямаше време да се възползва от него.



