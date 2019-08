ММА Нокаут в първи рунд подгря реванша между Кормие и Миочич на UFC 241 18 август 2019 | 06:03 0



Straight left from Benitez buckles Yusuff! #UFC241 pic.twitter.com/g6TjMrLew6 — UFC (@ufc) August 18, 2019



Arnold is in the building pic.twitter.com/5C793RCXGw — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) August 18, 2019

В публиката в зала "Хонда Сентър" в Анахайм бяха очаквано редица легенди на ММА като Чък Лидел, но и известни личности в други сфери като Шакийл О'Нийл и Арнолд Шварценегер. Нигериецът Содик Юсуф (10-1 MMA, 3-0 UFC) записа трета поредна победа в UFC с нокаут още в първия рунд срещу далеч по опитния от него Габриел Бенитес (21-8 MMA, 5-3 UFC) в категория "перо" на най-голямата галавечер на промоцията през годината - UFC 241, чието основно събитие е дългоочакваният реванш между Даниел Кормие и Стипе Миочич.Още от първата секунда двамата започнаха с тежки размени, като Юсуф успя рано-рано да причини аркада над лявото око на съперника си, който бе принуден почти през целия първи рунд да обикаля в близост до оградата. Бенитес успяваше да вкара прословутите си вътрешни лоукикове, а и двамата имаха сериозни попадения с крошетата. Бенитес дори наруши равновесието на противника с ляво кроше в средата на рунда и също разкървави окото му. В 50-ата секунда преди края Юсуф намери брадичката на мексиканеца с прекрасно изчислено дясно кроше и го прати на земята, след което го довърши с граунд-енд-паунд и се поздрави с успеха.В публиката в зала "Хонда Сентър" в Анахайм бяха очаквано редица легенди на ММА като Чък Лидел, но и известни личности в други сфери като Шакийл О'Нийл и Арнолд Шварценегер.

