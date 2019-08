Манчестър Сити 2:1 Тотнъм, Агуеро възстанови преднината на шампионите (гледайте тук)

"Гражданите" създадоха първата голяма опасност в седмата минута, когато Уокър проби на скорост по десния фланг, след което подаде добре към Стърлинг, чийто удар рикошира в Уокър-Питърс и излезе в корнер.

В 11-ата минута домакините поискаха дузпа, след като при поредния корнер пред вратата на Тотнъм Ламела натисна и събори Родри. Майкъл Оливър не обърна внимание на тези претенции, а ВАР не се намеси с корекция на неговото решение, макар че имаше основания за наказателен удар.

В 20-ата минута по-добрата игра на шампионите даде резултат. Де Бройне центрира превъзходно към далечната греда, където бе забравен Стърлинг. Английският национал само само подложи главата си и насочи топката към далечния ъгъл на Лорис, който също не успя да се ориентира добре - 0:1.

Raheem Sterling scores his 8th goal in 15 career apps v Spurs



He scores in a 4th successive game for @ManCity in all comps - 1st time he's achieved this in his career



Man City have never lost in 39 PL games when he has scored pic.twitter.com/rPmIeXgnl4