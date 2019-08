Тенис Проблеми за Квитова преди US Open 17 август 2019 | 17:53 - Обновена 0



Hello! Yes, unfortunately Petra has had to withdraw from the Bronx after the left forearm injury caused some pain during practice in Cincy yesterday. She is staying positive (as ever) and hoping to be ready to go for the @usopen https://t.co/49MIzdlgCX — Katie Spellman (@Spellman_Katie) August 17, 2019 Двукратната шампионка на "Уимбълдън" Квитова не иска да рискува и се надява да е готова за започващия на 26 август последен турнир от “Големия шлем” - Откритото първенство на САЩ. Бившата №2 в света и носителка на 2 титли от “Големия шлем” Петра Квитова се отказа от участие на турнира в Бронкс, след като е почувствала болка в играещата лява ръка по време на тренировка в Синсинати. Чехкинята бе взела “уайлд кард” за започващата следващата седмица надпревара Bronx Open в Ню Йорк, но плановете й са се променили вследствие на дискомфорта, който е усетила.Двукратната шампионка на "Уимбълдън" Квитова не иска да рискува и се надява да е готова за започващия на 26 август последен турнир от “Големия шлем” - Откритото първенство на САЩ. 0



