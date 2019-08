Тенис Здравословни проблеми мъчат шампионите на US Open 17 август 2019 | 15:58 - Обновена 0



Световният №1 Новак Джокович се класира за полуфиналите на “Мастърс”-а в Синсинати, след като се справи в два сета (7:6, 6:1) с французина Люка Пуй, но във втората част 32-годишният сърбин повика на корта физиотерапевт заради проблем с десния лакът. “Изпитвах известна стегнатост в лакътя, особено при сервис. Успях да завърша мача, което е прекрасно, но болката се усеща, надявам се тя да изчезне утре”, сподели Джокович след края на мача.

На полуфиналите защитаващият титлата си от миналата година Ноле ще спори с руснака Даниил Медведев.През 2017 година Джокович, действащ шампион на US Open, имаше сериозен проблем с лакътя и се подложи на операция.По-малко от 10 дни преди старта на последния за годината турнир от “Големия шлем”, шампионката на US Open също има здравословни проблеми. Травма в коляното принуди японката Наоми Осака, също лидерка в световната ранглиста към днешна дата, да се откаже в началото на третия сет в 1/4-финалния си мач срещу американката София Кенин. Осака се отказа при резултат 6:4, 1:6, 2:0 за Кенин. “Истината е, че имам висока толерантност към болката. Затова често играя в състояние, при което не би трябвало да го правя. В момента наистина не знам какво се случва с крака ми. Попитах физиото дали е безопасно да играя, защото много мразя отказванията по време на мачове. Освен това правехме прекрасен мач. Не беше и честно спрямо нея да се откажа. Исках да довърша сета, но чувствах, че не е безопасно да го направя”, обясни след мача Осака, добавяйки, че е “леко разтровежна”, тъй като не е искала да се контузва преди US Open.

