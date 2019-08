Тенис Чакат Григор за "Купа Дейвис" до 3 септември 17 август 2019 | 11:27 - Обновена 0



копирано





Шансовете на Григор да попадне в схемата за Токио обаче не са големи заради пропадането му в ранглистата. В Япония ще бъдат допуснати 64-ма тенисисти поединично, като 56 от местата се заемат директно, а останалите 8 се определят от международната федерация. Това е шансът за Димитров (да не забравяме какви позиции има България в ITF), ако той наистина има желание да представя България на игрите, но засега не е проявил такова.



Положителната новина за отбора ни за “Дейвис” е възстановяването на Димитър Кузманов. Пловдивчанинът лекуваше контузия на коляното, но след повече от 3 седмици пауза започна отново да тренира.



View this post on Instagram A post shared by Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) on Aug 16, 2019 at 9:48am PDT Григор в момента е в САЩ и не е ясно дали смята да участва на турнира в Уинстън-Сейлъм, или направо ще се подготвя за US Open. След участието си на “Мастърс 1000” в Синсинати той пусна в Instagram видео как каца в Ню Йорк и отива на концерт на Backstreet boys и пее някои от парчетата на една от любимите си групи. 3 септември е датата, до която трябва да се знае дали Григор Димитров ще играе в националния отбор за “Купа Дейвис”. Тогава капитанът на националния отбор Тодор Енев ще обяви състава за двубоя с Южна Африка на 13-14 септември в “Келвин Гроув клъб” в Кейптаун от група II на зона Европа/Африка от световното по тенис за мъже, пише “24 часа” . Шансовете българската звезда да се включи в състава обаче са минимални. Ако откаже отново “Дейвис”, бившият шампион от финалите на АТP губи шанс да участва на Олимпиадата в Токио догодина, защото няма да отговаря на изискванията на правилника за мачове в националния в олимпийския цикъл. Последното му участие бе в Люксембург през 2015 г.Шансовете на Григор да попадне в схемата за Токио обаче не са големи заради пропадането му в ранглистата. В Япония ще бъдат допуснати 64-ма тенисисти поединично, като 56 от местата се заемат директно, а останалите 8 се определят от международната федерация. Това е шансът за Димитров (да не забравяме какви позиции има България в ITF), ако той наистина има желание да представя България на игрите, но засега не е проявил такова.Положителната новина за отбора ни за “Дейвис” е възстановяването на Димитър Кузманов. Пловдивчанинът лекуваше контузия на коляното, но след повече от 3 седмици пауза започна отново да тренира.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2273 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2