Жозе Алдо готов да свали килограми, за да се бие със Сехудо

Бразилската ММА легенда Жозе Алдо е готов да слезе в категория петел, за да се бие с шампиона Хенри Сехудо.

„Започнах да изследвам този вариант и стигнах до извода, че е възможно. Способен съм да сваля до 61 кг – коментира Алдо. – За мен това ще е нова категория, а аз директно ще поискам мач а титлата. А мен това е важно. Сехудо приказва, че е готов да се бие с всеки. Бих искал да получа възможност. Хенри заслужава всичко, което е спечелим.“

Jose Aldo: 'There's A Real Possibility' Of Cejudo Fight &ndash https://t.co/FXiwFDSumw #HenryCejudo #JoseAldo #UFC via @MiddleEasy