Дейна Уайт знаел за инцидента с Конър още от април

Босът на UFC Дейна Уайт е знаел за поредния инцидент с Конър Макгрегър още през април. Преди няколко дни сайтът TMZ публикува скандално видео в бар. На него се вижда как най-популярният ММА боец на планетата удря възрастен човек, който седи на бар.

„Нямам представа какъв е контекстът на историята, но е било спор за уиски, след което той удар дядото в лицето“, коментира Уайт.

Well Conor strikes again. Quite literally. He’s such a Coke head now, it’s unreal. Who punches an older man who doesn’t want to be apart of his wanky shenanigans?#UFC241 #ufc #McGregor https://t.co/Kaes51qRT5