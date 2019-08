Валверде: Трябва да се справяме и без Меси

Наставникът на Барселона Ернесто Валверде едва ли е очаквал тимът му да стартира сезона в Ла Лига със загуба, но късен гол на ветерана Ариц Адурис повали шампионите на “Сан Мамес”. Естествено, част от въпросите към Валверде на пресконференцията след двубоя бяха свързани с отсъствието на Лионел Меси и това как отборът играе без него.

“Не за първи път сме в ситуация Меси да го няма. През миналия сезон няколко пъти играхме много добре без него. Разбира се, отборът е свикнал Лео да решава голяма част от мачовете, но трябва да се справяме и когато той не е на терена. Ясно е, че Меси много ни липсваше, защото в Билбао винаги се играе трудно”, заяви Валверде.

“Не става дума за предсезонната подготовка, а за самия мач. През първото полувреме просто не играхме добре. Не контролирахме двубоя, въпреки че имахме положения. След почивката доминирахме, но Атлетик се прибра дълбоко в половината си и това ни затрудни”, добави бившият треньор на баските.

Barcelona have failed to win & score both in an opening LaLiga game since the first Pep Guardiola’s game as manager (W10): 1-0 vs Numancia in the 2008/2009 season. Tumble. pic.twitter.com/jPMnOhYs8c