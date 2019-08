Барти и Кузнецова се класираха за полуфиналите в Синсинати

Водачката в схемата Ашли Барти (Австралия) и Светлана Кузнецова (Русия) се класираха за полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) с награден фонд 2,944 милиона долара. Втората в световната ранглиста Барти се наложи над гъркинята Мария Сакари с 5:7, 6:2, 6:0 и за първи път попадна в топ 4 на надпреварата. Австралийката пропиля аванс от 5:2 в първия сет, който Сакари спечели със серия от пет поредни гейма. До края, обаче, поставената под номер 1 доминираше и даде още само два гейма на съперничката си.

Така Барти се нуждае от още един успех, за да оглави световната ранглиста преди Откритото първенство на САЩ в края на месеца.

Svetlana Kuznetsova is into the Cincinnati semifinals after taking out Karolina Pliskova 3-6, 7-6(2), 6-3 in a little over 2 hours. #CincyTennis



