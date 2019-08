Тенис Кевин Андерсън отлага завръщането си 16 август 2019 | 19:28 0



копирано





“Съжалявам, че няма да отида следващата седмица на турнира в Уинстън-Сейлъм, но на контузията ми й трябва още малко време за възстановяване. Благодаря на турнира за “уайлд кард”-а и за подкрепата ви”, написа Андерсън в социалните мрежи.

I’m sorry to not be coming next week to @WSOpen but I need to give my injury a little more time to recover. Thanks to the tournament for the wildcard and your support — Kevin Anderson (@KAndersonATP) August 16, 2019

Той бе част от звезден списък на играчи със специални покани за този турнир, като от тях ще се възползват Анди Мъри, Денис Шаповалов и Томаш Бердих, като с отказа на южноафриканеца се отваря възможност друг тенисист да получи “уайлд кард”.



Поради различни травми през годината Андерсън е взел участие в само пет турнира през 2019-а. Всичко започна през март, когато той получи травма в лакътя и пропусна “Мастърс”-а в Маями, а впоследствие и целия сезон на клей. Той се надява да вземе участие на US Open. Най-добрият африкански тенисист Кевин Андерсън обяви, че ще пропусне турнира от сериите АТР 250 в Уинстън-Сейлъм и благодари на организаторите за предоставената “уайлд кард”, от която няма да се възползва.“Съжалявам, че няма да отида следващата седмица на турнира в Уинстън-Сейлъм, но на контузията ми й трябва още малко време за възстановяване. Благодаря на турнира за “уайлд кард”-а и за подкрепата ви”, написа Андерсън в социалните мрежи.Той бе част от звезден списък на играчи със специални покани за този турнир, като от тях ще се възползват Анди Мъри, Денис Шаповалов и Томаш Бердих, като с отказа на южноафриканеца се отваря възможност друг тенисист да получи “уайлд кард”.Поради различни травми през годината Андерсън е взел участие в само пет турнира през 2019-а. Всичко започна през март, когато той получи травма в лакътя и пропусна “Мастърс”-а в Маями, а впоследствие и целия сезон на клей. Той се надява да вземе участие на US Open.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 346 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1