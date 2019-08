Хабиб призова Конър да бъде вкаран в затвора

Световният шампион в лека категория на UFC Хабиб Нурмагомедов продължи войната си с Конър Макгрегър. Този път руснакът избухна след показването на кадрите как ирландецът бие човек в бар.

„Хората като него трябва да стоят в затвора. Този човек няма принципи и не изпитва уважение. Това е лош пример за спорта. Някои от действията му са полезни за ММА, но не и тези. Той e луд. Постъпката му е безумна“, обяви Нурмагомедов пред TMZ.

Morning Report: Khabib Nurmagomedov comments on Conor McGregor bar attack video: ‘Government has to smash him’ (@jedkmeshew) https://t.co/EUlhp6cIdn pic.twitter.com/LxukISx4Ft