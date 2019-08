Рома обяви две "турски" сделки за час

AS Roma

Нзонзи е преотстъпен срещу 1 млн. евро с клауза за откупуване. Ако Галатасарай реши да го задържи за постоянно през следващото лято, ще трябва да плати 16 млн. евро. Освен това клубът от Истанбул ще има възможност да удължи наема за още една година и да го откупи чак през 2021 г.

Welcome to #ASRoma, Mert Cetin!



More details https://t.co/o8iEgCwe94 pic.twitter.com/KN8PcWLBw3 — AS Roma English (@ASRomaEN) August 16, 2019

В рамките на около 60 минути Рома съобщи официално за напускането на един играч и за привличането на такъв. Световният шампион Стивън Нзонзи премина в Галатасарай под наем, а на "Олимпико" пристигна защитникът Мерт Четин от друг турски клуб - Генчлербирлиги.

