Официално: Продадоха Бруклин Нетс за рекордна за спортен клуб цена

Китайският бизнесмен Джоузеф Цай закупи изцяло клуба от Националната баскетболна асоциация Бруклин заедно със залата на отбора "Барклис Сентър". Общата стойност на сделката е 2,35 милиарда долара, която е рекордна за спортната индустрия в САЩ. Досега най-крупните покупки бяха на стойност 2,2 милиарда долара за Хюстън също от НБА и за тима от Националната футболна лига Каролина. Цай взе 49 процента от Бруклин за 1 милиард долара през миналата година, а сега изкупи и останалите 51 процента от руския олигарх Михаил Прохоров. Official: Mikhail Prokhorov to sell controlling interest in Brooklyn Nets and full ownership of Barclays Center to Joe Tsai https://t.co/71RhUCI60u — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 16, 2019 Продажбата се очаква да бъде финализирана в края на септември, тъй като трябва да бъде одобрена от ръководството на лигата. Бруклин има сериозни амбиции за следващия сезон, след като вече се подсили с Кайри Ървинг и Кевин Дюрант от свободните агенти. 55-годишният Цай е основател и изпълнителен вицепрезидент на компанията Alibaba Group, а личното му състояние според "Форбс" е около 9,9 милиарда долара. It's a brand new game in Brooklyn.



The 2019-20 Nets schedule is here pic.twitter.com/4xfdIj11Ts — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 12, 2019

