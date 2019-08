Федерер с най-бърза загуба от 16 години

Когато говорим за Роджър Федерер, думата „загуба“ не се споменава толкова често. На осминафиналите на Мастърса в Синсинати обаче Маестрото претърпя едно от най-бързите поражения в кариерата си. Всъщност успехът на Андрей Рубльов срещу седемкратния шампион дойде едва 62 минути, след като двамата започнаха двубоя, а швейцарецът последно бе губил по-бързо преди 16 години.

Тогава, в първи кръг на турнира в Сидни, аржентинецът Франко Скилари печели срещу Федерер с 6-2 6-3 за едва 54 минути на корта.

Andrey the GIANT killer!



Qualifier @AndreyRublev97 stuns 7-time champion Roger Federer 6-3 6-4 for his best career win by ranking! #CincyTennis pic.twitter.com/8YfX1DkHbg