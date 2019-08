Тенис Солена глоба за Ник Кирьос след простащините му в Синсинати 16 август 2019 | 13:49 0



копирано

Ник Кирьос получи глоба от 113 хиляди щатски долара заради неспортсменско поведение в мача си от втори кръг в Синсинати срещу Карен Хачанов. Новината съобщи кореспондентът на BBC за Western & Southern Open Ръсел Фулър в своя акаунт в „Twitter“, а после бе потвърдена от Tennis Channel. Breaking:



Nick Kyrgios fined $113,000 dollars following his second round loss in Cincinnati.#CincyTennis pic.twitter.com/zfhVwkbURK — Tennis Channel (@TennisChannel) August 15, 2019 Австралиецът влезе в конфликт със съдията на стола Фъргъс Мърфи и показа още цяла плеяда от противоречиви действия, заради което е наказан от ATP по пет различни параграфа за нарушение на етикета, сред които глоби за словесна обида, за видимо непристойно поведение и за своеволно напускане на корта. Освен това от асоциацията ще разгледат още нарушения на Кирьос и ако те са наказуеми, може да последва допълнителна глоба или дори спиране на състезателните права. Ник Кирьос отново накара всички да говорят за него, но не заради невероятния тенис, който несъмнено показва на корта, а заради конфликтите, които предизвиква. Австралиецът отново се оказа в епицентъра на противоречиви действия във втория кръг в Синсинати, където загуби от Карен Хачанов след обрат – 7-6(3) 6-7(4) 2-6. Nick Kyrgios fined $113 000 for 5 separate examples of unsportsmanlike conduct, 1 of verbal abuse, an audible obscenity and for leaving the court unauthorised during last night’s match with Karen Khachanov. — Russell Fuller (@russellcfuller) August 15, 2019 Двубоят обаче се превърна в много повече от битка между двама тенисисти на корта. Кирьос влезе в словесен конфликт със съдията на стола Фъргъс Мърфи, намеси името на Рафаел Надал като доказателство, че не бави играта, счупи две ракети, на няколко пъти обиди рефера, а накрая плю в посока към стола му. Причината за целия конфликт стана отсъждане на съдията, който в края на втория сет предупреди австралиеца за бавене на времето при сервис. Оттам нататък 24-годишният тенисист отправяше остри критики към Мърфи в почивките между геймовете. „Казваш ми, че Рафа играе толкова бързо във всеки сервис гейм? Това е забавно, човече, забавно е. Рафа не играе този спорт. В какъв спорт се състезава? Това не е тенис, нали? Искам да играя спорта, който и той играе“, обърна се Кирьос към Мърфи. Един от най-противоречивите моменти в мача се случи в началото на третия сет, когато австралиецът поиска почивка, за да отиде до тоалетната. Макар съдията да не му позволи, той стана и тръгна към тунела с две ракети в ръка. Камерите уловиха момента, в който Кирьос ги чупи в коридора между съблекалните, а след това се върна с тях на корта. „Най-лошият рефер в историята“, продължи Кирьос към Мърфи, след като се върна на корта. „Най-лошият рефер в тази игра. Всеки път, в който играя, той прави нещо глупаво, всеки път“. "Absolute rubbish...Disgrace."



Nick Kyrgios is fired up again after a time violation.



Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/jWLnvasdZQ — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) August 15, 2019 Ник Кирьос получи солена глоба за поведението си на турнира в Куинс в през юни, а част от нея дойде заради конфликт именно с Фъргъс Мърфи. От АТР официално обявиха, че австралиецът е наказан със 17,500 долара заради всички провинения в турнира The Fever-Tree Championships. Накрая на мача срещу Хачанов, когато австралиецът трябваше да поздрави съдията, той използва още обидни думи към него и плю в посока към стола му. TennisKafe.com

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2429 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1