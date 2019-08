ММА Златан се срещна с член на Залата на славата на UFC 16 август 2019 | 13:15 0



The Cali Kid & The Lion@UrijahFaber met up with @Ibra_Official ahead of #Kinektic1 on @UFCFightPass! pic.twitter.com/Kdy96mSSfL — UFC (@ufc) August 15, 2019 В герой за домакините се превърна легендарният Златан Ибрахимович, който вкара и двата гола и вече има 18 гола за сезона в първенството, като е вкарал повече от половината за своя тим, който общо е с 33. Шведът кара втория си сезон за отбора на Лос Анджелис Галакси, като вече има 40 гола в 47 мача с екипа на отбора от Калифорния. Big thanks to the best @MLS team in LA the @LAGalaxy for having @UFC Hall of Famer @UrijahFaber out tonight!



Don't miss #Kinektic1 this Friday on FIGHT PASS! pic.twitter.com/niU731U6Wy — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) August 15, 2019 Юрая Фейбър се видя с Ибрахимович, като двамата си поговориха за ММА и футбол. Самият Златан е голям фен на бойните спортове и има завиден опит. Той споделя, че дълго време е тренирал таекуодно и дори има черен колан. Ето я срещата между двете легенди: mma.bg

