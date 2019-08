Моторни спортове НАСКАР звезда претърпя самолетна катастрофа (видео) 16 август 2019 | 11:42 - Обновена 0



#NASCAR: @DaleJr and family "safe" after plane carrying them rolls off runway and catches fire Thursday in Tennessee. https://t.co/oPx5m2Yvks — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 15, 2019 Звездата на американските автомобилни серии НАСКАР Дейл Ърнхард-младши оцеля след самолетна катастрофа на общинското летище "Елизабетън" в щата Тенеси. Самолетът се е разбил близо до пистата на летището и е избухнал в пламъци, показват снимки от случилото се. Ърнхард-младши е транспортиран до близка болница с леки наранявания – прорезни рано и охлузвания. Пилотът на самолетa също е оцелял, както и съпругата и дъщерята на Ърнхард-младши, които са били на борда с него. Сестрата на Дейл потвърди за инцидента в Twitter. Докато пожарната пристигне на мястото на инцидента, задната част на самолета вече е изгоряла, показват видео кадри. Десетместният самолет е бил сертифициран за провеждане на полети през 2015 година, а нова проверка е трябвало да бъде направена през 2021-ва. Тепърва ще започне разследване за причината за катастрофата. MORE: Former NASCAR driver Dale Earnhardt Jr. and his family escape plane crash in Tennessee without serious injuries, sheriff says. https://t.co/2nqljR6C5C pic.twitter.com/XzNBbyXlzZ — ABC News (@ABC) August 15, 2019

