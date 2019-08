Селтик иска двама играчи от Висшата лига

Селтик ще се опита да привлече двама играч от английското първенство, съобщава пресата в Шотландия. Основната цел на мениджъра Нийл Ленън е вратарят Фрейзър Форстър.

Английският национал, който играе за Саутхамптън, отдавна не попада в плановете на мениджъра на "светците" Ралф Хазенхютл, а освен това "детелините" спешно се нуждаят от вратар след контузията на Скот Бейн, който няма да може да пази поне 2 месеца. Форстър вече пази на вратата на Селтик, след като бе привлечен точно от Ленън през август 2010 година.

Освен към Форстър, Селтик има интерес и към полузащитника на Борнемут Джордън Айб. "Детелините" ще се опитат да привлекат под наем юношата на Ливърпул, но е малко вероятно такъв трансфер да стане факт. Айб не е твърд титуляр в състава на "черешките", но се очаква Еди Хау да разчита на него след контузиите на новопривлечения Арнът Данюма и Дейвид Брукс.

Celtic want Jordon Ibe on loan but Bournemouth sweating over mounting injuries https://t.co/UTlkIQPcdT