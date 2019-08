Тенис Мадисън Кийс сложи край на негативната си серия срещу Симона Халеп 16 август 2019 | 08:59 0



копирано





Кийс не бе печелила срещу шампионката от "Уимбълдън" от 2014 година насам и изглеждаше, че негативната и серия ще продължи, след като пропусна мачбол в десетия гейм на третия сет, но в крайна сметка успя да затвори срещата при следващата си възможност и с това да се класира за четвъртфиналите за втора поредна година.

In addition to a @CincyTennis quarterfinal berth, @Madison_Keys earns Shot of the Day status for this incredible effort! pic.twitter.com/FYajlVxArB — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) 16 август 2019 г. За място в топ 4 Кийс ще играе с Винъс Уилямс. 39-годишната американка продължава със силните си игри на турнира, като този път се справи с хърватката Дона Векич след 2:6, 6:3, 6:3. Уилямс започна мудно срещата и в един момент реши да използва един от таймаутите си, за да си поръча кафе. Това определено я разбуди и в заключителните два сета американката имаше категорично надмощие над Векич.

Just when many people considered her done, Venus Williams defeats Davis, defending champion (5) Kiki Bertens and Donna Vekic 2-6, 6-3, 6-3 to advance into the QF in Cincinnati. First time since 2012 that Venus reaches the QF here, only the second time in her career. #CincyTennis pic.twitter.com/M07QnbY89N — Alex | Tennis (@Alex_Boroch) 15 август 2019 г. За четвъртифналите в долната част на схемата се класира и японката Наоми Осака. Водачката в световната ранглиста спечели със 7:6(3), 5:7, 6:2 след представителката на Тайван Су-Вей Хсие, а нейна следваща съперничка ще бъде изгряващата звезда на американския тенис София Кенин, която победи за втора поредна седмица украинката Елина Свитолина, този път с 6:3, 7:6(3).



В горната половина на схемата труден успех записа водачката Ашли Барти. Австралийката се наложи над естонката Анет Контавейт след 4:6, 7:5, 7:5 и и предстои нов труден мач срещу гъркинята Мария Сакари, която спечели с 6:7(4), 6:4, 6:4 срещу Арина Сабаленка от Беларус.



Чехкинята Каролина Плишкова и рускинята Светлана Кузнецова също ще играят на четвъртфиналите след двусетови победи съответно над Ребека Петершон от Швеция и Слоун Стивънс от САЩ. Американката Мадисън Кийс прекъсна серията си от пет последователни загуби срещу румънката Симона Халеп и я победи с 6:1, 3:6, 7:5 в най-интересния мач при дамите от осминафиналите на турнира по тенис в Синсинати.Кийс не бе печелила срещу шампионката от "Уимбълдън" от 2014 година насам и изглеждаше, че негативната и серия ще продължи, след като пропусна мачбол в десетия гейм на третия сет, но в крайна сметка успя да затвори срещата при следващата си възможност и с това да се класира за четвъртфиналите за втора поредна година.За място в топ 4 Кийс ще играе с Винъс Уилямс. 39-годишната американка продължава със силните си игри на турнира, като този път се справи с хърватката Дона Векич след 2:6, 6:3, 6:3. Уилямс започна мудно срещата и в един момент реши да използва един от таймаутите си, за да си поръча кафе. Това определено я разбуди и в заключителните два сета американката имаше категорично надмощие над Векич.За четвъртифналите в долната част на схемата се класира и японката Наоми Осака. Водачката в световната ранглиста спечели със 7:6(3), 5:7, 6:2 след представителката на Тайван Су-Вей Хсие, а нейна следваща съперничка ще бъде изгряващата звезда на американския тенис София Кенин, която победи за втора поредна седмица украинката Елина Свитолина, този път с 6:3, 7:6(3).В горната половина на схемата труден успех записа водачката Ашли Барти. Австралийката се наложи над естонката Анет Контавейт след 4:6, 7:5, 7:5 и и предстои нов труден мач срещу гъркинята Мария Сакари, която спечели с 6:7(4), 6:4, 6:4 срещу Арина Сабаленка от Беларус.Чехкинята Каролина Плишкова и рускинята Светлана Кузнецова също ще играят на четвъртфиналите след двусетови победи съответно над Ребека Петершон от Швеция и Слоун Стивънс от САЩ.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 771

1