Нейт Диас пуши канабис на откритата си тренировка (видео)

Нейт Диас отново показа колко ексцентричен и със собствен стил е. По време на своята открита тренировка пред фенове и журналисти ММА звездата запали марихуана на ринга. 34-годишният боец необезпокоявано извади от джоба си свита цигара, запали я, а след това я сподели с феновете си. @NateDiaz209 lit up the stage at #UFC241 open workouts pic.twitter.com/qLiqbRtFwC — ESPN MMA (@espnmma) August 15, 2019 Диас обясни, че пуши CBD, което е непсихоактивен канабис, който се пуши с медицинска цел. Снабдил се е с цигарата от компанията Game Up CBD, в която е съдружник с брат си. През 2018 г. CBD беше свален от списъка със забранени вещества на Световната антидопингова агенция (WADA). Той дори направи реклама на фирмата, като започна да обяснява, че това е най-доброто за всеки човек и здравето му. boec.bg 0



