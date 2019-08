Сериозни притеснения в Лейкърс, Казънс получи травма в коляното

Новият център на Лос Анджелис Лейкърс ДеМаркъс Казънс е получил контузия в коляното, съобщи ESPN.

Казънс, който преди дни навърши 29 години, е пострадал по време на тренировка в Лас Вегас в понеделник и моментално е напуснал спортния комплекс, в който е бил. Все още не е ясно колко тежка е травмата му, като тепърва предстоят допълнителни тестове.

