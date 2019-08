Тенис Мария Шарапова ще работи с Рикардо Пиати поне до US Open 15 август 2019 | 18:36 0



копирано

Сътрудничеството между Мария Шарапова и Рикардо Пиати ще бъде удължено, поне до US Open. Специалистът, който е бил в екипа на Новак Джокович, Ришар Гаске, Милош Раонич и Иван Любичич, тренира носителката на пет титли от Големия шлем в продължение на фве седмици. Впоследствие рускинята остана доволна от резултатите и напредъка си. Шарапова се раздели с треньора си, шведът Томас Хьогстед. Новината бе разпространена от сайта на шведската тенис академия „Good to Great“. Хьогстед ще продължи да работи в WTA тура, като се очаква съвсем скоро той официално да влезе в щаба на сънародничката си Ребека Петерсон. Рускинята се завърна в Синсинати за пръв път от пет години насам и преодоля първия кръг на надпреварата. Бившата №1 се наложи над Алисън Риск с 6-3 7-6(4), за да стигне до мач с втората в ранглистата Ашли Барти. Преди седмица в Торонто Мария изигра първия си мач, откакто се отказа на Уимбълдън, и допусна поражение на старта на Rogers Cup. Тя отпадна след 6-4 3-6 4-6 срещу Анет Контавейт. TennisKafe.com

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 323

1