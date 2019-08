Моторни спортове Роси: Yamaha напреднаха през лятната пауза 15 август 2019 | 18:08 0



копирано

Marc Márquez vs Valentino Rossi...



Have a look at how the stats compare for their eras of dominance pic.twitter.com/AbrStRmDUa — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) August 11, 2019 Валентино Роси е усетил напредък в своя тим Yamaha след лятната пауза в MotoGP. Доктора започна обещаващо сезона, но три отпадания и едно осмо място в Германия сломиха духа на екипа му. След почивката Доктора успя да спечели едно шесто и едно четвърто място съответно в Чехия и Австрия. "Доста сме щастливи, защото изглежда, че втората половина от сезона започва по по-добър начин от първата. Изглежда, че нещо се е променило за добро в Yamaha и екипът работи по-усилено върху мотора. В петък на "Ред Бул Ринг" разбрахме, че имаме прогрес с електрониката и ускорението, и това ни даде стимул на писта, на която нямаме особени успехи", разкри Валентино. "Това е най-важното. Разбира се, виждаме, че Дови и Маркес са по-бързи от нас, но това е добър начин да започнем изкачване".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 486

1