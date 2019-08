Англия Невероятен футболист и още по-голям човек 15 август 2019 | 17:01 - Обновена 0



копирано



Class act from Mane #mane #ballboy #supercup #lfc pic.twitter.com/6qKoB11MuU — Stephen Cramp (@stephencramp) August 14, 2019

Голмайсторът обаче се показа в съвсем друга, чисто човешка светлина, след като направи прекрасен жест към едно от момчетата, които гонеха топките край тъча. 27-годишният Мане не бе сред изпълнителите на дузпите, а докато седеше на пейката повика въпросното дете, след което му подари фланелката, с която бе играл.

Sadio Mane could be anywhere in the world on holiday after a long season...



He’s currently in his village in Senegal to check on a €270k school he’s financing.



He’s already paid for a hospital, and he regularly gives out money to families. pic.twitter.com/NOkTWka51G — talkSPORT (@talkSPORT) July 28, 2019

Садио е известен с честите си прояви на благотворителност и добра воля в родния му Сенегал. След края на сезона той не отиде на скъпа ваканция, както правят повечето професионални играчи, а се прибра у дома, за да види как се развива строителството на ново училище, за което е дарил 270 000 евро.



Мане вече плати за строежа на болница, а освен това редовно помага на нуждаещи се семейства. Садио Мане бе избран за №1 при триумфа на Ливърпул срещу Челси за Суперкупата на Европа, а телевизионните камери уловиха красив момент малко преди “червените” да спечелят трофея. Сенегалецът вкара и двата гола за европейските клубни шампиони, след което обаче бе сменен, а съдейки по реакциите му при излизането от терена на “Водафоун Арена” в Истанбул, бе всичко друго, но не и доволен.Голмайсторът обаче се показа в съвсем друга, чисто човешка светлина, след като направи прекрасен жест към едно от момчетата, които гонеха топките край тъча. 27-годишният Мане не бе сред изпълнителите на дузпите, а докато седеше на пейката повика въпросното дете, след което му подари фланелката, с която бе играл.Садио е известен с честите си прояви на благотворителност и добра воля в родния му Сенегал. След края на сезона той не отиде на скъпа ваканция, както правят повечето професионални играчи, а се прибра у дома, за да види как се развива строителството на ново училище, за което е дарил 270 000 евро.Мане вече плати за строежа на болница, а освен това редовно помага на нуждаещи се семейства.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 13321 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2