БГ Футбол

Сватбата ще ръководи Черно море - Лудогорец

15 август 2019 | 15:43 - Обновена
Сватбата ще ръководи Черно море - Лудогорец
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Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от шестия кръг в efbet Лига:

16 август 2019 година, петък 18:00 часа
ПФК Славия 1913 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Кънчев Димитров
АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ти: Георги Юлиянов Иванов
СН: Атанас Петров Бозев

16 август 2019 година, петък 20:30 часа
ФК Етър - ФК Царско село 2015
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Николов Джугански
4-ти: Никола Антонов Попов
СН: Кольо Димитров Данев

17 август 2019 година, събота 18:00 часа
ПФК Берое - ПФК Ботев
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ти: Владимир Вълков Вълков
СН: Костадин Ангелов Гергинов

17 август 2019 година, събота 20:30 часа
ФК Витоша - ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Илков Илков
4-ти: Валентин Станчев Железов
СН: Константин Делов Писков

18 август 2019 година, неделя 18:00 часа
ПФК ЦСКА-София - ФК Арда
ГС: Георги Николов Николов
АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ти: Димитър Димитров Димитров
СН: Кирил Петков Йорданов

18 август 2019 година, неделя 20:30 часа
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ти: Георги Димитров Давидов
СН: Антон Симеонов Генов

19 авг 2019 година, понеделник 20:30 часа
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Дунав
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Веселин Мишев Добриянов
4-ти: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Георги Генов Нарлев

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 540

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Стоян
(Гост) 1
отговор
15 август 2019 | 15:51

Ако не е Чинков ще е Сватбата. Рейтинг: 3 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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