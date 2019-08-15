Сватбата ще ръководи Черно море - Лудогорец

|
|
|
БГ Футбол
Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от шестия кръг в efbet Лига:
16 август 2019 година, петък 18:00 часа
ПФК Славия 1913 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Кънчев Димитров
АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ти: Георги Юлиянов Иванов
СН: Атанас Петров Бозев
16 август 2019 година, петък 20:30 часа
ФК Етър - ФК Царско село 2015
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Николов Джугански
4-ти: Никола Антонов Попов
СН: Кольо Димитров Данев
17 август 2019 година, събота 18:00 часа
ПФК Берое - ПФК Ботев
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ти: Владимир Вълков Вълков
СН: Костадин Ангелов Гергинов
17 август 2019 година, събота 20:30 часа
ФК Витоша - ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Илков Илков
4-ти: Валентин Станчев Железов
СН: Константин Делов Писков
18 август 2019 година, неделя 18:00 часа
ПФК ЦСКА-София - ФК Арда
ГС: Георги Николов Николов
АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ти: Димитър Димитров Димитров
СН: Кирил Петков Йорданов
18 август 2019 година, неделя 20:30 часа
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ти: Георги Димитров Давидов
СН: Антон Симеонов Генов
19 авг 2019 година, понеделник 20:30 часа
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Дунав
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Веселин Мишев Добриянов
4-ти: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Георги Генов Нарлев
|
›› БГ Футбол
›› Live Scores
Календар
календар затвори
Няма мачове днес.
›› efbet Лига
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 1
отговор
Ако не е Чинков ще е Сватбата. Рейтинг: 3 0