БГ Футбол

Съдийските назначения във Втора лига

15 август 2019 | 15:29 - Обновена
Съдийските назначения във Втора лига
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Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от петия кръг във Втора лига:

16 август 2019 година, петък 20:00 часа
ФК Ботев Гълъбово - Спартак Варна
ГС: Благой Кирилов Манов
АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ти: Мустафа Севди Шефкет
СН: Асен Йорданов Николов

17 август 2019 година, събота 18:00 часа
Хебър 1918 - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Рюстем Джемил Карагарен
АС1: Ириней Марчев Бодуров АС2: Янко Георгиев Чакъров
4-ти: Даниел Пламенов Краевски
СН: Красимир Драганов Драганов

17 август 2019 година, събота 18:00 часа
ФК Локомотив 1929 - ПФК Спартак Плевен
ГС: Иво Венциславов Андреев
АС1: Петър Милчев Рангелов АС2: Станислав Руменов Груев
4-ти: Николай Руменов Рамунски
СН: Георги Владимиров Игнатов

17 август 2019 година, събота 19:00 часа
ФК Черноморец Балчик - ПФК Септември
ГС: Димо Стоянов Димов
АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Стефан Делчев Делчев
4-ти: Димитър Иванов Желязков
СН: Димитър Панайотов Костов

18 авг 2019 година, неделя 19:30 часа
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ФК Струмска слава 1927
ГС: Румен Красимиров Христов
АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Димитър Герчев Димитров
4-ти: Стефан Демирев Павлов
СН: Борис Димитров Борисов

19 авг 2019 година, понеделник 18:00 часа
ФК Литекс - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Ивайло Красимиров Ненков
АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ти: Никола Павлов Петров
СН: Камен Михайлов Алексиев

19 авг 2019 година, понеделник 19:30 часа
ПФК Лудогорец АД II - ПФК Монтана 1921
ГС: Димитър Цолов Буров
АС1: Андрей Венков Николов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ти: Станислав Тошев Ставров
СН: Николай Тодоров Петров

19 авг 2019 година, понеделник 20:00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ОФК Поморие
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев
АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Александър Костадинов Костадинов

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 431

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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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