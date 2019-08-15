Съдийските назначения във Втора лига

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БГ Футбол
Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от петия кръг във Втора лига:
16 август 2019 година, петък 20:00 часа
ФК Ботев Гълъбово - Спартак Варна
ГС: Благой Кирилов Манов
АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ти: Мустафа Севди Шефкет
СН: Асен Йорданов Николов
17 август 2019 година, събота 18:00 часа
Хебър 1918 - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Рюстем Джемил Карагарен
АС1: Ириней Марчев Бодуров АС2: Янко Георгиев Чакъров
4-ти: Даниел Пламенов Краевски
СН: Красимир Драганов Драганов
17 август 2019 година, събота 18:00 часа
ФК Локомотив 1929 - ПФК Спартак Плевен
ГС: Иво Венциславов Андреев
АС1: Петър Милчев Рангелов АС2: Станислав Руменов Груев
4-ти: Николай Руменов Рамунски
СН: Георги Владимиров Игнатов
17 август 2019 година, събота 19:00 часа
ФК Черноморец Балчик - ПФК Септември
ГС: Димо Стоянов Димов
АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Стефан Делчев Делчев
4-ти: Димитър Иванов Желязков
СН: Димитър Панайотов Костов
18 авг 2019 година, неделя 19:30 часа
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ФК Струмска слава 1927
ГС: Румен Красимиров Христов
АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Димитър Герчев Димитров
4-ти: Стефан Демирев Павлов
СН: Борис Димитров Борисов
19 авг 2019 година, понеделник 18:00 часа
ФК Литекс - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Ивайло Красимиров Ненков
АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ти: Никола Павлов Петров
СН: Камен Михайлов Алексиев
19 авг 2019 година, понеделник 19:30 часа
ПФК Лудогорец АД II - ПФК Монтана 1921
ГС: Димитър Цолов Буров
АС1: Андрей Венков Николов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ти: Станислав Тошев Ставров
СН: Николай Тодоров Петров
19 авг 2019 година, понеделник 20:00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ОФК Поморие
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев
АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Александър Костадинов Костадинов
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