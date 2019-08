Тенис Григор Димитров посети детска болница в Синсинати 15 август 2019 | 15:11 - Обновена 1



Григор Димитров направи едно от любимите си неща – да подарява усмивки. Най-добрият тенисист на България посети болни деца в Синсинати, а компания му прави Коко Вандеуей. „Благодаря ви, че ни показахте какво е да си силен. Толкова съм вдъхновен от силата и оптимизма на децата, които се борят тук всеки ден“, написа Димитров от официалния си профил в Instagram. View this post on Instagram A post shared by Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) on Aug 14, 2019 at 10:35pm PDT Мисията на Cincinnati Children’s Hospital Medical Center е не само да подобри здравето на децата, но и работи в насоки като образование. Организацията започва от малка болница преди 135 години и се разраства многократно оттогава, като прави глобални проучвания върху различни здравословни проблеми. Синсинати първата ни ракета направи за пореден път впечатление с отношението си към феновете. Всички знаем, че когато си загубил оспорван двубой, винаги първата мисъл, която минава през главата ти, е как максимално бързо искаш да се прибереш в съблекалнята и да се затвориш. Не такъв е случаят с Григор Димитров, който напусна централния корт в Синсинати с вдигната глава, макар да загуби от Стан Вавринка със 7-5 4-6 6-7(4) в първи кръг. Водещият ни тенисист има огромен брой привърженици, а тези в Синсинати веднага се събраха около тунела за изход от корта, за да получат автографи от своя любимец. Григор прие тази задача с удоволствие и зарадва за пореден път феновете си. Той направи това и след загубата си в Лос Кабос преди няколко седмици, когато бе елиминиран от Гуидо Пея във втори кръг.„Никога не се променяй“ – така описаха от ATP поведението на Димитров, когато подписа автографите на привържениците на Western & Southern Open. TennisKafe.com

