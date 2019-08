Исландски голмайстор преподписа с Аугсбург

Алфред Финбогасон преподписа с Аугсбург и ще продължи да защитава фланелката на баварците до 2022 година. 30-годишният нападател пристигна в Бундеслигата през 2016 година, като първоначално бе със статут на преотстъпен от Реал Сосиедад , а след 7 гола в 14 мача премина за постоянно на “СГЛ Арена”.

“Тук съм вече повече от три години и като изключим някои контузии, това е най-добрия период в кариерата ми. Двете ми деца се родиха в Аугсбург и се установихме тук, така че не се замислих, когато получих офертата”, заяви нападателят, който се е разписал 32 пъти в 67 шампионатни мача за германския клуб.

@A_Finnbogason is staying at #FCA!



Our Icelandic striker has extended his contract until 2022! #Finnbogason2022 #FCA pic.twitter.com/nxKGmhPuZN