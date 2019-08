Тенис Кирьос счупи две ракети и обиди съдията на стола в Синсинати 15 август 2019 | 14:16 - Обновена 0



BANG, BANG!!



Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it



Watch the Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/q2d2dTeND3 — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) August 15, 2019

По време на втория сет Кирьос започна да се кара със съдията на стола Фъргъс Мърфи, защото смяташе, че часовникът за отброяване на времето за изпълнение на сервис (25 секунди) е стартиран прекалено бързо. Той за пореден път изпусна нервите си и почна да обижда Мърфи, като го обяви за най-слабия съдия.



Кирьос получи и наказание за нарушаване на правилата в края на втория сет, защото напусна корта за около минута, за да счупи две ракети. След края на двубоя австралиецът отказа да стисне ръката на съдията на стола и го обиди за отново (“tool”).

Nick Kyrgios, August 5 2019: "I have changed my bad habits."



Nick Kyrgios, Aug 15 2019: smashes 2 racquets, insults the umpire and spits. #CincyTennis (Video @9newsSyd) pic.twitter.com/bCTzJHe6Rr — We Are Tennis (@WeAreTennis) August 15, 2019

Кирьос се скара с Фъргъс Мърфи и преди две седмици на турнира във Вашингтон, както и през юни месец в Куинс. Миналата седмица в Торонто пък се скара със съдия на стола, защото не разбирал поради каква причина не може да носи бяла кърпа със себе си.

Kudos to the director of the Cincy broadcast for getting a camera, paparazzi-style to follow Kyrgios in the the locker room after the second set. Thinking on his (her) feet. pic.twitter.com/QUnLxm76tn — Tennis.Life (@tennislifenews) August 15, 2019

