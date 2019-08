Ватцке: Отказахме оферта за Санчо от топ клуб, но това може да се промени

през пролетта е отхвърлил възможността да се раздели с един от най-нашумелите таланти на своя тим - Джейдън Санчо. Английският национал премина в германския тим през лятото на 2017-а, а през миналата кампания направи фурор с екипа на Борусия отблязвайки 13 попадения в 43 срещи.

Това привлече вниманието на някои от големите клубове в Европа и му спечели повиквателна за националния тим. Санчо започна вихрено и новата кампания, след като отбеляза попадения за триумфа с 2:0 над Байерн Мюнхен във финала за Суперкупата на Германия. Името на крилото бе сериозно свързвано най-вече с Манчестър Юнайтед , а сега Ватцке потвърди спекулациите.

"A chief of one of the super clubs asked me if there was a chance but I told him straight away he should forget about it and he never contacted me again"