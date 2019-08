Реал Мадрид прати вратар във Валядолид

Вратарят Андрей Лунин, който е собственост на Реал (Мадрид), е преотстъпен за новия сезон ва Валядолид. Договорът за наем на младия украински вратар със скромния отбор от Примера дивисион е до края на сезона 2019/2020.

През миналата година Лунин отново беше пратен под наем, но в Леганес, където записа само 5 мача. Сега интерес към него е имало и от Бетис, но в крайна сметка решението на старши треньора на Белия балет Зинедин Зидан е да го прати под наем във Валядолид.

MARCA: Andriy Lunin and Takefusa Kubo struck up a close friendship during Real Madrid's pre-season tour of North America and the pair could be set to be teammates once again as Real Valladolid seek to sign them on loan for the 2019/20 season. pic.twitter.com/NfD0vpBWWS