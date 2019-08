Англия Стъридж подписва с Трабзонспор 15 август 2019 | 12:29 0



Стъридж е без отбор, след като договорът му с Ливърпул изтече в края на миналия сезон. Той бе преследван от контузии в целия си престой на "Анфийлд", след като пристигна от Челси през 2013 г. Нападателят вкара 21 гола през сезон 2013-2014, но от тогава има 11 мача като титуляр. Той отбеляза 67 гола в 160 мача за мърсисайдци.



Бившият английски национал наскоро получи наказание заради направени залагания, а последните дни бившият президент на Кристъл Палас Саймън Джордан заяви, че не би пуснал Стъридж в близост до млади играчи. Според него отношението на футболиста носи негативи. Той допълни, че той играе само за себе си и е пропилял таланта си.

Daniel Sturridge ‘travelling to Turkey to seal transfer to Trabzonspor’ after leaving Liverpool https://t.co/2YSQIa140Y pic.twitter.com/VR1KLIyiho — The Washington Time Post (@washington_time) August 14, 2019

