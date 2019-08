Тенис Японец сбъдна мечтата си, 19-годишен сърбин шокира Зверев в Синсинати 15 август 2019 | 11:13 - Обновена 0



копирано





23-годишният квалификант сграбчи момента и след час и 40 минути битка спечели със 7:6(2), 6:2 за първата си победа над играч от топ 10. В първия сет Нишиока се добра до тайбрек, в който поведе с 6:0, печелейки със 7:2. В десетия гейм от втората част намиращият се на пето място в световната ранглиста Нишикори допусна пробив, за да загуби след 102 минути.

A quarta começou com uma surpresa no Masters 1000 de Cincinnati! Em duelo de compatriotas, Yoshihito Nishioka bateu Kei Nishikori, com parciais de 7/6 (7-2) e 6/4 e se classificou para as oitavas. Kei mostrou que estava longe de sua melhor condição pedindo atendimento. pic.twitter.com/DUGN2Qtb0A — SomosTênis (@somostenisbr) 14 август 2019 г. “Бях толкова развълнувам, че играя с него, заяви 77-ия в световната ранглиста Нишиока. - Бях нервен в началото, но видях, че той се чувства по същия начин. Може би аз играх малко по-агресивно от него.”

В третия кръг Йошихито ще се изправи срещу австралиеца Алекс де Минор, който елиминира представителя на домакините Райли Опелка след успех със 7:6 (3), 6:4.



Други двама квалификанти Миомир Кечманович и Андрей Рубльов също се класираха за третия кръг в Синсинати.



Сърбинът Кечманович отстрани седмия в схемата Александър Зверев (Германия) след шокиращ обрат в три сета с 6:7 (4), 6:2, 6:4, записвайки първа победа над тенисист от топ 10.

Германецът имаше сериозно проблеми с началния си удар и допусна цели 20 двойни грешки, антирекорд в неговата кариера.



19-годишният сърбин пък от своя страна продължи впечатляващото си представяне през сезона, в който достигна до четвъртфиналите на “Мастърс”-а в Индиън Уелс и игра първия си финал в АТР тура - през юни в Анталия. Кечманович в момента е №58 в световната ранглиста, но се очаква да влезе в топ 50 при обновяването й в понеделник.

Cincinnati | Miomir Kecmanovic () da la estocada final a Alexander Zverev () y lo derrota por 6-7,6-2,6-4 para anotar su nombre en la tercera ronda. pic.twitter.com/EkTum1c0OU — Drive Cruzado (@DriveCruzado) 14 август 2019 г. “Това е много специален момент за мен. Изключително съм щастлив заради начина по който играх. Работих здраво, тренирах много. Аз нямах какво да губя. Той беше фаворитът, а фактът, че не сервира добре, очевидно ми помогна. Опитах се да бъда спокоен и да се възползвам от шансовете си и това даде резултат”, заяви след победата си Кечманович.



В друг мач Андрей Рубльов победи изненадващо с 6:4, 6:4 швейцарския ветеран Стан Вавринка, който на старта отстрани Григор Димитров.



Руснакът ще има тежката задача да се изправи срещу шесткратния шампион Роджър Федерер (Швейцария) в третия кръг на турнира в щата Охайо.



За едва трети път в историята трима квалификанти ще играят в третия кръг на турнир от сериите "Мастърс 1000". Това се случи в Монте Карло през 2001 година и в Хамбург през 2005 година.



Поставеният под номер 5 Стефанос Циципас също проключи участието си в Синсинати. Гръцкият тенисист падна драматично с 4:6, 7:6 (5), 6:7 (6) срещу Ян-Ленард Щруф.

Jan-Lennard Struff gets the upset win in Cincinnati. He takes out Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-7, 7-6(6) in a little over 2 hours. #CincyTennis @TennisNewsTPN pic.twitter.com/rfrhmUOxAv — Chad (@CCSMOOTH13) 14 август 2019 г. Във втория сет германецът сервира за спечелване на двубоя, но 21-годишният Циципас оцеля, изравнявайки резултата след тайбрек. Щруф, който все още не е печелил титла в своята кариера, се добра до крайния успех след още един тайбрек.



В трети кръг германският тенисист ще играе срещу поставения под номер 9 руснак Данил Медведев, победил със 7:6 (2), 6:1 французина Беноа Пер. Йошихито Нишиока мечтаеше за този момент от години. Когато жребият за “Мастърс” турнира в Синсинати беше изтеглен, той знаеше, че ще има шанса да се изправи срещу своя идол, спаринг партньор и приятел Кей Нишикори.23-годишният квалификант сграбчи момента и след час и 40 минути битка спечели със 7:6(2), 6:2 за първата си победа над играч от топ 10. В първия сет Нишиока се добра до тайбрек, в който поведе с 6:0, печелейки със 7:2. В десетия гейм от втората част намиращият се на пето място в световната ранглиста Нишикори допусна пробив, за да загуби след 102 минути.“Бях толкова развълнувам, че играя с него, заяви 77-ия в световната ранглиста Нишиока. - Бях нервен в началото, но видях, че той се чувства по същия начин. Може би аз играх малко по-агресивно от него.”В третия кръг Йошихито ще се изправи срещу австралиеца Алекс де Минор, който елиминира представителя на домакините Райли Опелка след успех със 7:6 (3), 6:4.Други двама квалификанти Миомир Кечманович и Андрей Рубльов също се класираха за третия кръг в Синсинати.Сърбинът Кечманович отстрани седмия в схемата Александър Зверев (Германия) след шокиращ обрат в три сета с 6:7 (4), 6:2, 6:4, записвайки първа победа над тенисист от топ 10.Германецът имаше сериозно проблеми с началния си удар и допусна цели 20 двойни грешки, антирекорд в неговата кариера.19-годишният сърбин пък от своя страна продължи впечатляващото си представяне през сезона, в който достигна до четвъртфиналите на “Мастърс”-а в Индиън Уелс и игра първия си финал в АТР тура - през юни в Анталия. Кечманович в момента е №58 в световната ранглиста, но се очаква да влезе в топ 50 при обновяването й в понеделник.“Това е много специален момент за мен. Изключително съм щастлив заради начина по който играх. Работих здраво, тренирах много. Аз нямах какво да губя. Той беше фаворитът, а фактът, че не сервира добре, очевидно ми помогна. Опитах се да бъда спокоен и да се възползвам от шансовете си и това даде резултат”, заяви след победата си Кечманович.В друг мач Андрей Рубльов победи изненадващо с 6:4, 6:4 швейцарския ветеран Стан Вавринка, който на старта отстрани Григор Димитров.Руснакът ще има тежката задача да се изправи срещу шесткратния шампион Роджър Федерер (Швейцария) в третия кръг на турнира в щата Охайо.За едва трети път в историята трима квалификанти ще играят в третия кръг на турнир от сериите "Мастърс 1000". Това се случи в Монте Карло през 2001 година и в Хамбург през 2005 година.Поставеният под номер 5 Стефанос Циципас също проключи участието си в Синсинати. Гръцкият тенисист падна драматично с 4:6, 7:6 (5), 6:7 (6) срещу Ян-Ленард Щруф.Във втория сет германецът сервира за спечелване на двубоя, но 21-годишният Циципас оцеля, изравнявайки резултата след тайбрек. Щруф, който все още не е печелил титла в своята кариера, се добра до крайния успех след още един тайбрек.В трети кръг германският тенисист ще играе срещу поставения под номер 9 руснак Данил Медведев, победил със 7:6 (2), 6:1 французина Беноа Пер.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2787 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1