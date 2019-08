Сехудо предизвика Шевченко, тя прие, а Дейна Уайт изпадна в шок

Шампионът на UFC в категории муха и петел Хенри Сехудо продължи с невероятните предложения за мачове. След като каза, че е готов да се бие с Аманда Нунес, сега американецът предизвика друга шампионка при жените - Валетнина Шевченко. Олимпийският първенец по борба обяви, че иска да влезе в историята като първия междуполов шампион.

The following is a public service announcement for the supposed flyweight queen Valentina Shevchenko. Signed, Triple C and soon to be The IGC. #bendtheknee @BulletValentina pic.twitter.com/kUQbCnmIWd